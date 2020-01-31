فازت سيدة روسية في مسابقة ملكة جمال العالم للسيدات، اللاتي أصبحن جدات، وتجاوزت أعمارهن الأربعين عاما.

وشاركت الروسية إيفغينيا يجينا، في المسابقة التي تم تنظيمها في بلغاريا، وقد تجاوز عمرها 40 عاما، وهي أم لولدين وباتت جدة.

ورغم أنها أصبحت جدة إلا أن الصور التي نشرت على صفحتها في (انستغرام) تظهر أناقة وحسن عدد من الجدات المشاركات.

وشارك في المسابقة 30 امرأة أكبرهن سنا تبلغ 76 عاما.