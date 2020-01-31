بمناسبة إطلاق فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي، أحببنا التذكير بالفائزين بجائزة أفضل ممثل خلال العشر سنوات الأخيرة في الحدث السينمائي الأهم في إيران مهرجان فجر السينمائي.

البداية من عام 2010 حيث اقتنص هذه الجائزة النجم محسن تنابندة عن دور «نيما» في فيلم سبعة دقائق حتى الخريف للمخرج علي رضا أميني.

في عام 2011 كانت هذه الجائزة من نصيب النجم الكبير مهدي هاشمي عن فيلمي «السيد يوسف» للمخرج علي رفيعي و«الزهايمر» للمخرج أحمد رضا معتمدي.

النجم «فرهاد أصلاني» اقتنص جائزة أفضل ممثل عام 2012 عن فيلمي «الحياة الخاصة» للمخرج محمد حسين فرح بخش و«الدب» للمخرج خسرو معصومي.

في عام 2013 كانت جائزة أفضل ممثل من نصيب النجم حميد فرخ نجاد عن فيلم «الإسترداد» للمخرج علي غفاري.

النجم رضا عطاران اقتنص جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي عام 2014 عن فيلم «الطابق الحساس» للمخرج كمال تبريزي.

«الوداع الطويل» للمخرج فرزاد مؤتمن أوصل للفنان سعيد آقا خاني جائزة أفضل ممثل من مهرجان فجر السينمائي عام 2015.

النجم برويز برستوئي بدور الحاج حيدر اقتنص وبجدارة جائزة العنقاء البللورية عام 2016 لأفضل ممثل عن فيلم «الحارس الشخصي» للمخرج «ابراهيم حاتمي كيا».

وعادت الجائزة للفنان محسن تنابندة عام 2017 عن دوره في فيلم «الهارب» للمخرج «علي رضا داود نجاد».

في العام القبل المنصرم أي عام 2018 حصد النجم «أمير جديدي» جائزة أفضل ممثل عن فيلمي «العرق البارد» للمخرج سهيل بيرقي و«مضيق أبو غريب» للمخرج بهرام توكلي.

أما العام المنصرم أي 2019 فقد حصل هوتن شكيبا على هذه الجائزة عن دوره في فيلم «ليلة أصبح القمر بدراً» للمخرجة «نرجس آبيار».

فمن سيكون صاحب هذه الجائزة في عام 2020 يا ترى؟!

هذا لقد تمّ خلال مراسم خاصة الكشف عن ملصق وجائزة العنقاء البللورية للدورة الـ 38 لمهرجان فجر السينمائي بحضور أمين عام المهرجان ابراهيم داروغة زادة والعديد من الشخصيات الفنية والثقافية، تلاها مؤتمر ضحفي لأمين المهرجان.

وقد أعلنت من قبل أمانة مهرجان فجر السينمائي بنسخته الـ38 أن العنقاوات البلوريات التي سوف تهدى في هذه الدورة ستكون صناعة الصناع الإيرانيين.

وأكد عزت الله علي زاده المعاون التنفيذي للمهرجان أنه وبعد الإعلان العام الذي نشر في 22 سبتمبر فقد تقدم عدد من الناشطين الإيرانيين بالاستعداد لصناعة العنقاوات البلوريات، مبينا أنه وبعد التمحيص للمتقدمين، تمت المصادقة على معملين في مجال البلور والكريستال من حيث الامكانيات التنفيذية والمعدات المتوفرة، لصناعة أبرز جائزة في مجال السينما الإيرانية.

وتقام الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان فجر السينمائي بأمانة إبراهيم داروغه زاده اعتبارا من الأول حتى الحادي عشر من فبراير / شباط الجاري بحضور ضيوف وشخصيات معتبرة من مهرجانات ومنظمات دولية ومشاركة أعمال سينمائية من الإنتاجات الوطنية والأجنبية في العاصمة طهران.