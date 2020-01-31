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رقم الخبر: 274871 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2020 الوقت: 15:10 الاقسام: منوعات  
اصطياد سمكة (الشمس) العملاقة

اصطياد سمكة (الشمس) العملاقة

تمكن صيادون فلسطينيون من اصطياد سمكة (الشمس) العملاقة قبالة سواحل قطاع غزة وسحبها إلى الميناء، حسبما أورد مراسلنا.

وتعيش سمكة (الشمس) (Mola Mola) في المياه العميقة المعتدلة والاستوائية، ما يجعل مشاهدتها واصطيادها أمرا نادرا.

وتعتبر سمكة (الشمس) غير مؤذية للإنسان، كما أن لحمها غير صالح للأكل لكونه يحتوي على سموم.

يذكر أنه فقط بعد سماح السلطات الإسرائيلية بالصيد ضمن مساحة تبلغ 15 ميلا بحريا، بدأ الصيادون في القطاع باصطياد العديد من الأنواع كبيرة الحجم من الأسماك، مثل سمك القرش، والتي تم اصطياد أعداد كبيرة منها الشهر الماضي.

أما سمكة (الشمس) التي يقدر وزنها بـ 3 أطنان، فتم اصطيادها ضمن هذه المسافة وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اصطياد سمكة بهذا الحجم وهذا الوزن بالمنطقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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