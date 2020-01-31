أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى، اليوم الخميس، عن جهوزيتها للتفاوض مع السلطات السودانية للإفراج عن الأسرى السودانيين عبر صفقات تبادل.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى في تغريده له "أبلغنا السلطات السودانية، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بوجود أسرى سودانيين لدينا، وأننا جاهزون لإجراء تفاوض معهم على صفقة تبادل".

وعبر المرتضى عن أمله في أن تتحرك السلطات السودانية للضغط على السعودية والإمارات لتحرير أبنائهم.

من جهته أكد عضو اللجنة أحمد أبو حمراء للمسيرة عن وجود عدد كبير من الأسرى السودانيين تم أسرهم خلال الفترة الماضية في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية في جبهات الساحل الغربي وحرض وميدي وفي الجبهات الحدودية.

ودعا الشعب السوداني والمنضمات الحقوقية للضغط على السلطات السودانية والمطالبة بإنهاء المشاركة السودانية في العدوان على اليمن وسرعة سحب جنودها من اليمن والعمل على تحرير الأسرى من الجنود السودانيين وعدم الارتهان للسعوديين والإماراتيين الذين لا يهمهم مصير الجنود السودانيين.

يشار إلى أن الشارع السوداني شهد خلال الأيام الماضية مسيرات واحتجاجات شعبية تنديدا بإقدام الإمارات على استقطاب شباب سودانيين وارسالهم للقتال في ليبيا واليمن.