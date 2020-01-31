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رقم الخبر: 274865 تاريخ النشر: كانون الثاني 31, 2020 الوقت: 13:29 الاقسام: محليات  
قائد "أفريكوم": إيران وحزب الله يبحثان عن فرص انتقام لاغتیال سليماني "أينما كانت"

قائد "أفريكوم": إيران وحزب الله يبحثان عن فرص انتقام لاغتیال سليماني "أينما كانت"

قال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفن تاونسند، إن هناك معلومات استخباراتية مفادها أن إيران تبحث عن فرص للرد على أمريكا "أينما كانت"، بما في ذلك أفريقيا، بعد اغتیال الفریق قاسم سليماني.
وأفادت وكالة "CNN"، مساء اليوم، الخميس، بأن تاونسند قد أدلى بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الخميس، قائلا "لم نتخذ أية إجراءات مُحددة بعد"، لأنهم "ليس لديهم صورة جيدة بما يكفي لاتخاذ إجراءات، لكننا نراقب ذلك".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت "CNN" أن السلطات الأمريكية عززت تحصين دفاعاتها، بعد أن حذرت إيران من "انتقام قاس" في أعقاب غارة أمريكية قرب مطار بغداد، في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، أسفرت عن استشهاد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني.
وعندسؤاله حول مدى احتمالية استهداف القوات الأمريكية في أفريقيا من قبل فيلق القدس الإيراني و"حزب الله"، قال تاونسند:
إن هناك تقارير استخباراتية تقول إنهما يبحثان عن فرص للرد على أمريكا أينما كانت، ونعتقد أن واحدة من تلك الأماكن هي بالتأكيد أفريقيا.
وأوضح تاونسند أن قوات الأمن الأفريقية تختلف كفاءتها، حسب المكان الذي نتحدث عنه في أفريقيا "لذلك البعض جيد بشكل استثنائي، والبعض الآخر ليس جيدًا. ونعمل مع الشركاء على أن يكونوا في مستوى، على الأقل، يمكنهم من التعامل مع التهديدات الأمنية الخاصة بهم".
وأدلى تاونسند بشهادته في مجلس الشيوخ إلى جانب الأدميرال كريغ فولر، قائد القيادة الجنوبية للولايات المتحدة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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