أعلنت السلطات الصينية صباح الجمعة وفاة 43 شخصا جراء فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية لضحايا الفيروس في البلاد منذ بدء انتشاره الشهر الماضي.

وارتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى 213 بنهاية الخميس، حسبما أوضحت لجنة الصحة الوطنية في الصين، التي أشارت إلى اكتشاف 1982 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين إلى 9692.

ووقعت 42 من الوفيات في مقاطعة هوبي، مركز انتشار الفيروس، فيما سجلت حالة واحدة في مقاطعة هيلونغجيانغ الشمال شرقية المتاخمة للحدود الروسية.

وبلغت حصيلة المصابين في هونغ كونغ 12، وفي ماكاو 7 أشخاص، وفي تايوان 9.

من جهة أخرى، أشارت السلطات الصينية إلى شفاء 171 من المصابين، وخروجهم من المستشفيات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس حالة الطوارئ الدولية بسبب فيروس "كورونا"، بعد انتشاره في 18 دولة في العالم.