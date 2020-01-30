اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان جنوبي شرقي ايران العميد محمد قنبري عن ضبط طن و486 كغم و200 غرام من المخدرات في مدينة سراوان الحدودية مع باكستان والتابعة لهذه المحافظة.

وبشأن تفاصيل عملية قوى الامن الداخلي قال العميد قنبري، ان وحدات الشرطة في مدينتي سراوان وسيب سوران رصدت المنطقة التي كان يتنقل فيها المهربون في احدى المرتفعات الحدودية.

واضاف، ان المهربين وبعد ان شعروا بامكانية محاصرتهم من قبل قوات الشرطة تركوا المخدرات وراءهم ولاذوا بالفرار الى المرتفعات الوعرة في المنطقة حيث يجري البحث عنهم حاليا لالقاء القبض عليهم.