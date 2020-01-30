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رقم الخبر: 274828 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 17:54 الاقسام: اقتصاد  
مساحة الدفيئات الزراعية في ايران بلغت 18 الف هكتار

مساحة الدفيئات الزراعية في ايران بلغت 18 الف هكتار

قال مستشار وزير الجهاد الزراعي الايراني ومنفذ مشروع تطوير الدفيئات الزراعية في البلاد حبيب رادفر ان مساحة الدفيئات الزراعية ازدادت من ثمانية الاف و800 هكتار في عام 2014 الى نحو 18 الف هكتار حاليا.

وعلى هامش زيارته اليوم الخميس للمعرض الـ15 للزهور والنباتات والاعشاب الطبية في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد قال رادفر، ان هذه المحافظة تحتل المركز الاول في انتاج منتجات البستنة في البلاد فضلا عن انها تعتبر من المحافظات الرائدة في منتجات الدفيئة الزراعية.

وتابع، ان مساحة الدفيئات الزراعية في محافظة فارس ازدادت من 57 هكتارا في عام 2009 الى اكثر من 700 هكتار في العام الحالي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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