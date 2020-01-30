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رقم الخبر: 274827 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 17:49 الاقسام: محليات  
السفير الايراني لدى باريس: صفقة القرن ليست حتى صفقة اللحظة والثانية

السفير الايراني لدى باريس: صفقة القرن ليست حتى صفقة اللحظة والثانية

أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باريس، يوم الخميس، أن صفقة القرن ليست حتى صفقة اللحظة ولا الثانية.

وفي تغريدة له على تويتر، تعليقا على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن "صفقة القرن" كتب بهرام قاسمي: ان "صفقة القرن" ليست حتى صفقة اللحظة ولا الثانية. وقد شهد العالم والتاريخ الانساني الكثير من هؤلاء الواهمين غير اللائقين والصفقات الخاوية.

وأضاف قاسمي: ان السيادة والنصر سيكون حليف الشعوب.

وكان ترامب قد أعلن مساء الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير 2020، عن صفقة القرن في مؤتمر صفحي مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، حيث وصفها بأنها "خطوة نحو السلام" مع الكيان الصهيوني، وادعى ان هذه الخطة تساهم في مواجهة التطرف، كما قال: ان اورشليم (القدس) ستبقى عاصمة موحدة للكيان الصهيوني.

وقد قوبلت هذه الصفقة بموجة عارمة من الاحتجاج في العديد من الدول، كما ان الفصائل الفلسطينية كافة اعلنت عن رفضها القاطع لـ"صفقة القرن". وقد أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن معارضته التامة لهذه الخطة، وقال: ان القدس ليست للبيع، وان خطتكم هي مؤامرة لن تنجح، ولن نقبل بدولة فلسطينية دون القدس.

كما أعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية موقفها الرسمي الرافض لـ"صفقة القرن" حيث وصفها المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، بأنها "خيانة القرن" بحق الشعب الفلسطيني والامة الاسلامية، داعيا الحكومات والشعوب الحرة بالمنطقة والعالم الى مجابهة هذه الصفقة العار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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