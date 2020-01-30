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رقم الخبر: 274826 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 17:45 الاقسام: محليات  
مجلس صيانة الدستور يصادق على مشروع الشفافية والرقابة المالية على الحملات الانتخابية

مجلس صيانة الدستور يصادق على مشروع الشفافية والرقابة المالية على الحملات الانتخابية

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، يوم الخميس، ان المجلس صادق على مشروع الشفافية والرقابة المالية وتمويل النشاطات الانتخابية في الانتخابات التشريعية.

وفي تغريدة له على تويتر، كتب عباس علي كدخدائي: تمت المصادقة على مشروع الشفافية والرقابة المالية وتمويل النشاطات الانتخابية في انتخابات مجلس الشورى الاسلامي، أمس (الاربعاء) في اجتماع مجلس صيانة الدستور، وتم الاعلان عن عدم تعارضه مع الشرع والدستور.

وكان المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان الايراني، اصغر سليمي، قد اعلن في 23 كانون الاول/ديسمبر 2019، أن اللجنة عقدت اجتماعا لبحث مشروع شفافية الموارد المالية للحملات والنشاطات الانتخابية في انتخابات مجلس الشورى الاسلامي، وقد صادقت عليه. كما تمت المصادقة على المشروع في الجلسة العلنية بالبرلمان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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