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رقم الخبر: 274824 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 17:39 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري: دماء الشهيد سليماني ادت للمزيد من فضيحة الاستكبار العالمي

الحرس الثوري: دماء الشهيد سليماني ادت للمزيد من فضيحة الاستكبار العالمي

اكد مساعد الشؤون التنسيقية لقائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري العميد محمد رضا فلاح زادة بان دماء الشهيد سليماني ادت للمزيد من فضيحة الاستكبار العالمي خاصة اميركا المجرمة وحماتها على الصعيد الدولي.

وخلال مراسم اقيمت اليوم الخميس في مدينة يزد (وسط ايران) احياء لذكرى الشهداء المجهولين وشهداء المقاومة والشهيد القائد قاسم سليماني، قال العميد فلاح زادة بان دماء الشهيد سليماني ادت الى صحوة الامة الاسلامية والمزيد من فضيحة الاستكبار العالمي خاصة اميركا المجرمة وحماتها على الصعيد الدولي

واضاف، ان استشهاد سليماني ادى الى ان نشهد للمرة الاولى المصادقة على قرار للبرلمان العراقي (يطالب بخروج القوات الاميركية) والمظاهرات الحاشدة التي انطلقت في العراق ومطالبة الراي العام من الاميركيين لمغادرة المنطقة.

وتابع قائلا، ان تداعيات دماء الشهيد سليماني ورفاقه مازالت مستمرة وان مطلب جميع الشعوب خاصة في العراق وايران هو خروج اميركا من المنطقة والعالم الاسلامي.

ولفت فلاح زادة الى جهود الشهيد سليماني باخلاصه وايمانه في دحر داعش وحماته في المنطقة وتحقيق العزة والاقتدار للامة الاسلامية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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