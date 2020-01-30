اشار مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي الى وحدة العالم الاسلامي والشعب الفلسطيني في ادانة صفقة القرن، وقال بانه على الاميركيين ان يعلموا بان الصهاينة سيغادرون المنطقة في غضون اقل من 25 عاما قادمة.

وقال ولايتي في تصريح للصحفيين خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس حول صفقة القرن التي اعلنها الرئيس الاميركي، ان صفقة القرن عبارة عن اجراء استعراضي وان ردود الفعل اثبتت بان وحدة الفلسطينيين اليوم امام الكيان الصهيوني لا سابق لها.

واعتبر صفقة القرن بانها مشروع لبيع وتقسيم الاراضي الاسلامية واضاف، ان مشروع ترامب ونتنياهو هو استمرار للحروب الصليبية التي جرت لاحتلال وتقسيم الاراضي الاسلامية.

واكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية بان اضغاث احلام اميركا والكيان الصهيوني هي كوابيس ستؤدي الى طردهم من المنطقة.

وتابع ولایتي، ان مخطط اميركا والكيان الصهيوني هذا لن يرى النور وهم يتصورون ان جبهة المقاومة قد ضعفت عقب استشهاد الفريق سليماني لكنهم لا يعلمون ان الشهادة في مدرستنا تبعث روحا جديدة في النهضة.

وإشارة إلى مراسم التشييع الحاشدة للفريق الشهيد سليماني ورفاق دربه في العراق وايران وقال ان هذا التشييع المهيب للشهيد سليماني وابو مهدي المهندس في العراق وايران شكل صفقة قوية اولى لاميركا والاستكبار العالمي .