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رقم الخبر: 274820 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 11:19 الاقسام: اقتصاد  
ايران تنتج 95 بالمائة من حاجتها للمعدات الزراعية

ايران تنتج 95 بالمائة من حاجتها للمعدات الزراعية

اعلن مساعد وزير الجهاد الزراعي الايراني كامبيز عباسي بان ايران تنتج ما بين 90 الى 95 بالمائة من حاجتها للمعدات والوسائل الزراعية.
وقال عباسي في تصريح للصحفيين الاربعاء على هامش المعرض الدولي الزراعي الـ 15 المقام في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 250 شركة ناشطة في مجال معدات الري و 230 شركة في مجال المحاصيل الزراعية.
واضاف، ان ما بين 5 الى 10 بالمائة من المكائن الزراعية نستوردها من الخارج ولم تكن هنالك اي مشكلة في توفيرها عبر الاجراءات المتخذة وحل مشكلة العملة الاجنبية ونحن بطبيعة الحال نسعى لتوطين صناعة هذه المكائن.
واوضح بان هذه المكائن المستوردة هي في مجالات زراعة الارز والبستنة وبعض التكنولوجيات مثل حصد القطن والجرارات الثقيلة والكومباين وقال، ان هذه المكائن والمعدات الزراعية تستورد غالبا من دول جنوب شرق اسيا وبعض الدول الاوروبية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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