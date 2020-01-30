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رقم الخبر: 274819 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 11:17 الاقسام: دوليات  
الصين تعاقب أي مسؤول يتقاعس عن محاربة فيروس كورونا

الصين تعاقب أي مسؤول يتقاعس عن محاربة فيروس كورونا

قالت هيئة مكافحة الفساد في الصين، اليوم الخميس، إنها ستعاقب بشدة أي مسؤول يتقاعس عن القيام بعمله في محاربة فيروس كورونا الجديد الذي ينتشر في البلاد.
قالت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي في موقعها الإلكتروني إن كل من لا ينفذ تعليمات الرئيس شي جين بينغ بفعالية في المعركة ضد الفيروس سيلقى عقابا.
وأضافت أنها ستعاقب أيضا من يهمل في أداء واجبه ويسيء استخدام أموال ومواد الإنقاذ، بحسب ما نقلت "رويترز".
 وأعلنت سلطات الصحة الصينية، يوم أمس الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) بإقليم هوبي في البلاد إلى 162 شخصا.
وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة وإصابة 1032 حالة مؤكدة بالفيروس بإقليم هوبي، في حين غادر المستشفى خلال الـ 24 الساعة الماضية 10 أشخاص بعد تعافيهم.
وقالت وسائل إعلام صينية إن عدد حالات الوفاة وصل لأكثر من 170 شخصا، فيما ارتفعت الإصابات لأكثر من 7711 حالة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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