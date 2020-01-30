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رقم الخبر: 274815 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 08:04 الاقسام: محليات  
الشعب الفلسطيني سيضع صفقة القرن على شاهد قبر الكيان الصهيوني
امير عبداللهيان:

الشعب الفلسطيني سيضع صفقة القرن على شاهد قبر الكيان الصهيوني

أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية، يوم الاربعاء، لا شك ان المقاومة والشعب الفلسطيني سيضعان ورقة "صفقة القرن" على شاهد قبر الكيان الصهيوني اللقيط.

وفي تغريدة له على تويتر، كتب حسين امير عبداللهيان مخاطبا الرئيس الاميركي دونالد ترامب: سيد ترامب! لا شك ان المقاومة والشعب الفلسطيني سيضعان ورقة "صفقة القرن" على شاهد الكيان الصهيوني اللقيط.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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