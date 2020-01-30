امير عبداللهيان: الشعب الفلسطيني سيضع صفقة القرن على شاهد قبر الكيان الصهيوني أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية، يوم الاربعاء، لا شك ان المقاومة والشعب الفلسطيني سيضعان ورقة "صفقة القرن" على شاهد قبر الكيان الصهيوني اللقيط.