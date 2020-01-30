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رقم الخبر: 274813 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 07:57 الاقسام: دوليات  
البرلمان الأوروبي يصادق بشكل نهائي على الـ"بريكست"

البرلمان الأوروبي يصادق بشكل نهائي على الـ"بريكست"

صادق البرلمان الأوروبي، بشكل نهائي على اتفاق بروكسل ولندن حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصوت 631 عضوا في البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عقدت اليوم الأربعاء، لصالح المصادقة النهائية على الاتفاق بشأن "بريكست"، بينما لقيت الوثيقة معارضة 49 مشرعا، وامتنع 13 عضوا عن التصويت.

وتطلبت المصادقة على الصفقة أغلبية بسيطة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي، وذلك بعد حصول الوثيقة على موافقة اللجنه الخاصة للشؤون الدستورية في البرلمان.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الخطوة الأخيرة لمصادقة الاتحاد الأوروبي على اتفاق "بريكست"، خلال جلسة تصويت للمجلس الأوروبي يوم 30 يناير الحالي.

وأقر البرلمان البريطاني مشروع قانون شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 22 يناير، حيث اضطر مجلس اللوردات للموافقة على الوثيقة بعد أن رفض مجلس العموم جميع التعديلات المقترحة بشأن الصفقة.

وينص التشريع على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير الحالي، لتبدأ بعد ذلك فترة انتقالية يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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