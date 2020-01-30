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رقم الخبر: 274812 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 07:55 الاقسام: عربيات  
مصدر عراقي: توافق بين سائرون والفتح على ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء

مصدر عراقي: توافق بين سائرون والفتح على ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء

ادعى مصدر مطلع، الاربعاء، بوجود توافق بين تحالفي سائرون والفتح على ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزاء.

وقال المصدر، إن "تحالفي سائرون والفتح توافقا على ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويشهد العراق جدلاً سياسياً بشأن تكليف رئيس الوزراء المقبل، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، دفعت برئيس الجمهورية برهم صالح، في (26 كانون الأول 2019)، الى اعلان استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، وقدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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