ادعى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، ان واشنطن بصدد خفض عدد قواتها المتواجدة في العراق.

وزعم ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه غدا (الخميس) في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد، وأريد من الجميع، جمهوريون وديمقراطيون، أن يصوتوا بقلوبهم".

وكانت واشنطن قد رفضت طلبا عراقيا بسحب القوات الأمريكية من العراق، وهو الطلب الذي وجهه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تماشيا مع قرار البرلمان، بعد استشهاد قائد فيلق القدس الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار البغداد.