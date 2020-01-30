  • الخميس ٤ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الخميس , يناير 30, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 274809 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 07:46 الاقسام: ثقافة وفن  
مسؤولة إيرانية تعلن إدراج 6 تماثيل لمدينة طهران ضمن قائمة المعالم الوطنية

مسؤولة إيرانية تعلن إدراج 6 تماثيل لمدينة طهران ضمن قائمة المعالم الوطنية

اعلنت خبيرة في تسجيل الآثار لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة طهران ، عن تسجيل ستة تماثيل كبيرة لطهران ضمن قائمة المعالم الوطنية في المحافظة.

ان خبيرة في تسجيل الآثار لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة طهران "سارا متين"  صرحت يوم الثلاثاء ان هذه الآثار تشتمل على تمثال امير كبير في مدرسة دار الفنون (دارالفنون هی إسم مدرسة إبتکرها امیرکبیر الصدر الأعظم لناصرالدین شاه وأفتتحت فی سنة 1268 هجریة قمریة)، وتمثال اخرى لـ "اميركبير" في حديقة "ملت"، وتمثال عمر الخيام الشاعر الايراني المشهور في حديقة "لاله"، وتمثال فردوسي الشاعر الكبير في ساحة فردوسي وكذلك تمثال آخر له کان  في متحف منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية والعديد من الآثار لاستاذ ابوالحسن صديقي (النحات الايراني).

وأضافت متين ان الاستاذ "ابوالحسن صديق" لديه أعمال رائعة في جميع أنحاء العالم ولقد كان احد النحاتين الذين حصلوا على شهادة فنية عالمية.

يذكر أن فن النحت من أقدم الفنون التي مازالت قائمة إلى يومنا هذا ولكن في العصور القديمة كان الناس يتفنون فيها من الأزل البعيد، فالنحت عبارة عن فن يعمل على تجسيد الأفكار على شكل مجسمات.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0633 sec