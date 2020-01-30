أعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاربعاء، عدم تلقيها اية تقارير بوقوع حالات اصابة بفايروس كورونا بين الايرانيين المقيمين في الصين، وأنها تدرس مختلف الخيارات لإخلاء الايرانيين من مدينة ووهان.

وفي بيان لها يوم الاربعاء، وضمن شرحها لآخر الاجراءات المتخذة بشأن تفشي فايروس كورونا في الصين، أعلنت السفارة الايرانية لدى بكين، انه في الوقت الحاضر يتواجد 80 من المواطنين الايرانيين في مدينة ووهان، والسفارة على اتصال دائم معهم لتفقد احوالوهم ووضعهم الصحي.

واضافت السفارة انه من دواعي الارتياح انه لم ترد حتى الآن اية تقارير بوقوع اصابات بفايروس كورونا بين المواطنين الايرانيين المقيمين في الصين، مبينة انه نظرا للخطر المرتفع لتفشي الوباء في حالة نقل الاشخاص، فإن إخلاء الرعايا الاجانب من مدينة ووهان لا ينصح به من قبل المسؤولين المحليين ومنظمة الصحة العالمية، ورغم ذلك فإن السفارة الايرانية تدرس في الوقت الحاضر تنفيذ مختلف الخيارات للراغبين الايرانيين بالخروج من ووهان.