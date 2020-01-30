أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، يوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأميركية والعقوبات المشددة التي تطبقها واشنطن تسببت في صعوبة إعادة الحياة السلمية إلى سوريا.

وجاء تعليق كوناشينكوف رداً على بيان لوزير الخارجية الأميركي، مايك بمبيو، الذي أعرب فيه عن "شعوره بالقلق" إزاء "الهجوم واسع النطاق" ضد "المدنيين" المزعومين في إدلب".

وقال كوناشينكوف، إن "السبب الرئيسي للصعوبات في استعادة الحياة السلمية للسوريين هي بالتحديد وزارة الخارجية الأميركية، التي لا تفوت أية فرصة لتنفيذ أشد العقوبات التي تمنع الطعام أو الطب أو الملابس أو المساعدة المالية للسوريين المدنيين على أراضي بلدهم المحررة من الإرهابيين".

وأضاف انه "طوال فترة المواجهة النشطة لروسيا مع الإرهاب الدولي في سوريا، لم يصدر بيان علني واحد عن وزارة الخارجية الأميركية لدعم هذه المعركة، وعلاوة على ذلك، فإن كل خطاباتها حول سوريا والقلق بشأن المعاناة المزعومة للمدنيين يتم نشرها بشكل حصري في وقت الهزيمة الساحقة للإرهابيين وإطلاق سراح المدنيين الذين طال انتظارهم".

ووصف كوناشينكوف هذا "القلق الأميركي بالنفاق"، مبيناً أنه "في ظل هذه الخلفية، ليس من المدهش الدعم الصامت من قبل وزارة الخارجية للهجوم المنسق، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، للقوات التي يطلق عليها بومبيو "مدنيون أبرياء" بالمدفعية والعربات المدرعة التابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي".

وأكد أنه "تحت ستار مثل هذه التغريدات المنافقة للخارجية الأميركية" ينظم السوريون بشكل مستقل الحياة السلمية في حلب، وتدمر، وحماة، وحمص، ودوما، ودرعا، والسويداء، والقنيطرة، ودير الزور، وذلك على عكس الرقة التي سويت بالأرض بالقصف الأميركي".

وزعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن بلاده تتابع بقلق شديد الوضع في شمال غربي سوريا، مدعيا أن العمليات العسكرية تزعزع الاستقرار وتقوض اتفاق وقف إطلاق النار بموجب قرار الأمم المتحدة 2254.