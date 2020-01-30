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رقم الخبر: 274806 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 07:38 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
بدء رصد وتحديد المؤشرات المدارية للقمر الصناعي الايراني "ظفر"

بدء رصد وتحديد المؤشرات المدارية للقمر الصناعي الايراني "ظفر"

اعلن رئيس منظمة الفضاء الايرانية مرتضى براري نشر فرق الرصد في مختلف مناطق البلاد لرصد مراحل اطلاق القمر الصناعي "ظفر" لوضعه في المدار.

وكتب براري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاربعاء: انه فضلا عن المحطات الارضية، مواقع الرصد في المركز الفضائي في كل من ماهدشت وبوشهر، فقد تم ايضا نشر عدة فرق في مختلف مناطق البلاد لرصد وتحديد المؤشرات المدارية (TLE) للقمر الصناعي "ظفر".

واضاف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني، انه خلال العام الماضي تم للمرة الاولى رصد وتصوير مراحل اطلاق القمر الصناعي "بيام" الى المدار بصورة بصرية.

يذكر ان القمر الصناعي "ظفر" البالغ وزنه 113 كغم والذي ستستغرق مهمته فترة 1.5 عام في المدار، سيتم اطلاقه الى الفضاء ووضعه في المدار قبل عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران (1-12 شباط/فبراير) وفقا لتصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد سلمت جامعة "العلم والصناعة" بطهران هذا القمر الصناعي الاسبوع الماضي الى منظمة الفضاء التي سلمته بدورها الى القاعدة الفضائية وسيكون قرار اطلاقه من قبل وزارة الدفاع وفريق الاطلاق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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