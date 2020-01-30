وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بان الهزة وقعت في الساعة 21:37:00 مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي (18:07:00 مساء يتوقيت غرينتش) بين مدينتي اشنوية وارومية مركز المحافظة.

وفي تصريح ادلى به مدير عام ادارة الازمة بمحافظة اذربيجان الغربية امير عباس جعفري لمراسل وكالة "ارنا" مساء الاربعاء قال، من المحتمل حدوث اضرار بسيطة في القرى الواقعة في مركز الهزة الارضية اي المناطق الواقعة بين مدينتي اشنوية وسيلوانا.

واضاف: من المستبعد وقوع ضحايا جراء الهزة الارضية هذه ولكن من المحتمل تعرض بعض المنازل القروية الى اضرار.