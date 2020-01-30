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رقم الخبر: 274804 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 07:32 الاقسام: محليات  
هزة ارضية بقوة 4.9 ريختر تضرب شمال غرب ايران

هزة ارضية بقوة 4.9 ريختر تضرب شمال غرب ايران

ضربت هزة ارضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة اشنوية بمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بان الهزة وقعت في الساعة 21:37:00 مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي (18:07:00 مساء يتوقيت غرينتش) بين مدينتي اشنوية وارومية مركز المحافظة.

وفي تصريح ادلى به مدير عام ادارة الازمة بمحافظة اذربيجان الغربية امير عباس جعفري لمراسل وكالة "ارنا" مساء الاربعاء قال، من المحتمل حدوث اضرار بسيطة في القرى الواقعة في مركز الهزة الارضية اي المناطق الواقعة بين مدينتي اشنوية وسيلوانا.

واضاف: من المستبعد وقوع ضحايا جراء الهزة الارضية هذه ولكن من المحتمل تعرض بعض المنازل القروية الى اضرار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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