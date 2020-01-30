دعت وزارة الخارجية الايرانية، الحكومة والشرطة الفرنسية للامتناع عن استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين ومراعاة حقوقهم القانونية.

ونشرت الخارجية الايرانية في صفحتها على "تويتر" مقطع فيديو عن تعامل الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين بعنف، وكتبت: ندعو الحكومة والشرطة الفرنسية للامتناع عن استخدام القوة والعنف السافر في مواجهة "التظاهرات المهنية والقانونية والهادئة وغير المسلحة" للمحتجين ومراعاة حقوقهم.

ووقعت اول امس الثلاثاء اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ورجال الإطفاء الذين يحتجون في العاصمة باريس ضد ظروف العمل والأجور ومكافأة المخاطر لرجال الاطفاء التي لم تتغير منذ عام 1990، واطلقت الشرطة قنابل الغاز وخراطيم المياه على المحتجين من رجال الإطفاء.

وتتواصل فى فرنسا، تظاهرات لزيادة الضغط على الحكومة عبر إضرابات جديدة دعت نقابات العمال من خلالها إلى شل الحركة فى البلاد فى مختلف القطاعات، وأهمها المواصلات، احتجاجا على مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد الذى عرضته حكومة إدوار فيليب.

ونظمت النقابات مظاهرات فى باريس وضواحيها، كما فى عدة مدن فرنسية، تنديدا بهذا الإصلاح الذى تصر الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون على المضى فى تنفيذه، وقالت النقابات إن نحو 800 ألف متظاهر نزلوا إلى شوارع المدن الفرنسية دون احتساب أولئك الذين تظاهروا فى العاصمة باريس.