اعتبر النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري مشروع "صفقة القرن" الظالم بانه "عار القرن" الكبير، والذي لا مآل له سوى الفشل والخزي.

وكتب جهانغيري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء، ان مشروع "صفقة القرن" الظالم الذي يكشف شكله ونصه عن غرور وهيمنة ترامب والصهيونية من جانب ومظلومية واضطهاد الشعب الفلسطيني من جانب اخر، هو "عار القرن" الكبير.

واضاف، انه وفي ظل مقاومة ووعي الفلسطينيين والمسلمين واحرار العالم، سوف لن يكون مآله (المشروع) سوى الفشل والخزي.