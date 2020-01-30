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رقم الخبر: 274801 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 07:27 الاقسام: محليات  
جهانغيري: مشروع "صفقة القرن" الظالم "عار القرن" الكبير

جهانغيري: مشروع "صفقة القرن" الظالم "عار القرن" الكبير

اعتبر النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري مشروع "صفقة القرن" الظالم بانه "عار القرن" الكبير، والذي لا مآل له سوى الفشل والخزي.

وكتب جهانغيري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء، ان مشروع "صفقة القرن" الظالم الذي يكشف شكله ونصه عن غرور وهيمنة ترامب والصهيونية من جانب ومظلومية واضطهاد الشعب الفلسطيني من جانب اخر، هو "عار القرن" الكبير.

واضاف، انه وفي ظل مقاومة ووعي الفلسطينيين والمسلمين واحرار العالم، سوف لن يكون مآله (المشروع) سوى الفشل والخزي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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