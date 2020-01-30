اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني مشروع ترامب حول ما يسمى بالسلام في الشرق الاوسط بانه "مشروع القرن الاكثر مقتا".

وفي تغريدة باللغة الانجليزية كتب روحاني مساء الاربعاء: كفى هذه الاجراءات الحمقاء. مشروع القرن . # المشروع الاكثر مقتا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن يوم الثلاثاء بنود ما تسمى (صفقة القرن) الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني زاعما أن مخططه المؤلف من 80 صفحة هو الأشمل حتى الآن للتسوية.