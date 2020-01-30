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رقم الخبر: 274800 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 07:25 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: مشروع ترامب هو "مشروع القرن الاكثر مقتا"

الرئيس روحاني: مشروع ترامب هو "مشروع القرن الاكثر مقتا"

اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني مشروع ترامب حول ما يسمى بالسلام في الشرق الاوسط بانه "مشروع القرن الاكثر مقتا".

وفي تغريدة باللغة الانجليزية كتب روحاني مساء الاربعاء: كفى هذه الاجراءات الحمقاء. مشروع القرن . # المشروع الاكثر مقتا

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن يوم الثلاثاء بنود ما تسمى (صفقة القرن) الرامية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني زاعما أن مخططه المؤلف من 80 صفحة هو الأشمل حتى الآن للتسوية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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