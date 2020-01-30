وحضر المراسم أيضا العديد من المسؤولين والالاف من مختلف شرائح الشعب.

والقى حجة الاسلامي مسعود عالي كلمة بالمناسبة كما قرأ المنشد مهدي سلحشور مراثي في ذكر مصائب اهل البيت (ع) والسيدة فاطمة الزهراء (س).