|رقم الخبر: 274799
|تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020
|الوقت: 07:22
|الاقسام: محليات
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اقامة مراسم عزاء بذكرى استشهاد الزهراء (س) بحضور قائد الثورة
اقيمت مساء الاربعاء مراسم عزاء بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.
وحضر المراسم أيضا العديد من المسؤولين والالاف من مختلف شرائح الشعب.
والقى حجة الاسلامي مسعود عالي كلمة بالمناسبة كما قرأ المنشد مهدي سلحشور مراثي في ذكر مصائب اهل البيت (ع) والسيدة فاطمة الزهراء (س).
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