  • الخميس ٤ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الخميس , يناير 30, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 274799 تاريخ النشر: كانون الثاني 30, 2020 الوقت: 07:22 الاقسام: محليات  
اقامة مراسم عزاء بذكرى استشهاد الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

اقامة مراسم عزاء بذكرى استشهاد الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

اقيمت مساء الاربعاء مراسم عزاء بذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

وحضر المراسم أيضا العديد من المسؤولين والالاف من مختلف شرائح الشعب.

والقى حجة الاسلامي مسعود عالي كلمة بالمناسبة كما قرأ المنشد مهدي سلحشور مراثي في ذكر مصائب اهل البيت (ع) والسيدة فاطمة الزهراء (س).

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/9123 sec