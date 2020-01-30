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رقم الخبر: 274798 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 21:02 الاقسام: عربيات  
اسماعيل هنية: صفقة القرن تحمل بذور الفشل ولا مستقبل لها مع وحدة الموقف الفلسطيني

اسماعيل هنية: صفقة القرن تحمل بذور الفشل ولا مستقبل لها مع وحدة الموقف الفلسطيني

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين "حماس، يوم الاربعاء، ان صفقة القرن ولدت ميتة وتحمل بذور الفشل ولا مستقبل لها خاصة مع وحدة الموقف الفلسطيني.

ولدى تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس البرلمان الايراني، علي لاريجاني، أعرب اسماعيل هنية عن تقديره للدعم الدائم الذي يبديه قائد الثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية للشعب الفلسطيني المضطهد، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت دوما في الخط الاول في دعم الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة، وهذا ما يؤدي الى تشجيع المناضلين الفلسطينيين.

ووصف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس، خطة "صفقة القرن" بأنها مؤامرة ضد فلسطين والامة الاسلامية، وقال ان هذه الخطة الصهيواميركية الخبيثة انتهكت حتى ابسط حقوق الشعب الفلسطيني وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على الموقف الثابت لحركة حماس والفصائل الفلسطينية كافة برفض صفقة القرن.

وأضاف هنية إن صفقة القرن ولدت ميتة، وتحمل بذور الفشل ولا مستقبل لها، خاصة مع وحدة الموقف الفلسطيني المتجلي بوضوح إلى جانب الموقف العربي والإسلامي الرافض لها، لافتا الى أنها صفقة مأزومين، وجاءت بتوقيت مأزوم لكل من ترامب ونتنياهو.

وأكّد أن المقاومة الشاملة سوف تستمر، وأن شعبنا شعب التضحيات والثورات قادر على أن يهز أركان الصفقة، ويفشلها مهما كان الثمن، داعيا الى وحدة الدول الاسلامية وصمودها في مواجهة المؤامرات الاميركية والصهيونية حتى تحرير القدس الشريف.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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