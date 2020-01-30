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رقم الخبر: 274797 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 20:53 الاقسام: محليات  

بعيدي نجاد: النظام السعودي هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في العالم العربي

أكد السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، رداً على تصريح لنظيره السعودي لصحيفة بريطانية الذي اتهم إيران بالتدخل في الشرق الأوسط، أن النظام السعودي هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في العالم العربي.

وقال حميد بعيدي نجاد في تغريدة اليوم الأربعاء : الرياض البادئة بأكثر الحروب كارثية على اليمن وفرض الحظر على قطر وتتبع سياسات غير مستقرة ضد سوريا والعراق ولبنان.


وأكد مجددا على أن النظام السعودي يجب أن يسعى جاهدا للتصرف بشكل طبيعي ومسؤول.


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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