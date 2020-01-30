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رقم الخبر: 274791 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 20:16 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وزارة الصحة الإيرانية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى الإمارات والسعودية وإقليم كردستان العراق

وزارة الصحة الإيرانية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى الإمارات والسعودية وإقليم كردستان العراق

دعت وزارة الصحة في الجمهورية الاسلامية الإيرانية مواطنيها بعدم السفر إلى الإمارات بعد تسجيل إصابات بفايروس "كورونا" الجديد، كما نصحتهم بعدم السفر أيضا إلى إقليم كردستان العراق والسعودية.

وقال وزير الصحة الإيراني، "سعيد نمكي، في تصريحات صحفية: "ننصح مواطنينا بعدم السفر إلى هذه الدول قدر الإمكان، وفي حال السفر إلى دول سجلت فيها إصابات بالفايروس، نرجو مراعاة مسائل النظافة العامة كغسل اليدين وتعقيمهما بشكل دائم".

وأضاف الوزير، "وظفنا جميع إمكانياتنا لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم تنفيذ الإجراءات الضرورية في جميع مطارات البلاد. لكن لايمكن إغلاق جميع الأبواب أمام دخول الفايروس إلى إيران، وعلى المواطنين أن يحافظوا على انفسهم عبر مراعاة الشؤون الصحية"، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابة داخل إيران.

من جهته قال مدير دائرة العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية: "لقد اقترب فايروس كورونا من الحدود الإيرانية، وبناء على تسجيل إصابات في الإمارات وإقليم كردستان العراق بفايروس كورونا ومشاهدة بعض الحالات المثيرة للشك في السعودية وعدم امتلاك بعض دول الجوار لنظام مراقبة صحي قوي ننصح المواطنين الإيرانيين بمراعاة بعض الملاحظات الصحية".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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