أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، الموقف الرسمي للعراق تجاه "صفقة القرن" التي اعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقالت الخارجية العراقية، إن "العراق يقف مع إخوانه الفلسطينيّين في حُقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعيّة الدوليّة، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بُيُوتهم وأراضيهم، ويُشدِّد على أنّ القدس الشريف، والمسجد الأقصى مايزالان تحت الاحتلال".

واضافت: "على العرب والمسلمين الوقوف إلى جانبهم في دعم حُقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف، واسترجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان".