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رقم الخبر: 274788 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 20:08 الاقسام: عربيات  
الخارجية العراقية: نؤكد الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة

الخارجية العراقية: نؤكد الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، الموقف الرسمي للعراق تجاه "صفقة القرن" التي اعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقالت الخارجية العراقية، إن "العراق يقف مع إخوانه الفلسطينيّين في حُقوقهم المشروعة التي ضمنتها الشرعيّة الدوليّة، وقرارات مجلس الأمن، وحقهم في العودة إلى بُيُوتهم وأراضيهم، ويُشدِّد على أنّ القدس الشريف، والمسجد الأقصى مايزالان تحت الاحتلال".

واضافت: "على العرب والمسلمين الوقوف إلى جانبهم في دعم حُقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المُستقِلّة وعاصمتها القدس الشريف، واسترجاع الأراضي المحتلة كافة إلى سوريا ولبنان".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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