في إشارة إلى سياسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ، وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، صفقة القرن التي قدمتها الولايات المتحدة بأنها "طريق سريع إلى الجحيم".

وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة باللغة الإنجليزية مساء الأربعاء : هل كان مانديلا يتصور أن مناطق عزل السود "البانتوستانات" ، ستعاود الظهور بعد عقود من تحرير جنوب إفريقيا ؟ "افاق السلام" (صفقة القرن) أشبه بـ "طريق سريع إلى الجحيم". على المسلمين ان يستيقضوا: الولايات المتحدة لم ولن تكن أبدا وسيطا صادقًا.

في نهاية الرسالة التي تنتهي بوسم( Unite Palestine #) لنتحد من أجل فلسطين، نشر ظريف خريطتين لبانتوستانات لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وغرب إفريقيا وايضا خطة السلام الأمريكية المزعومة لفلسطين.