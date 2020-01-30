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رقم الخبر: 274786 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 19:58 الاقسام: محليات  
ظريف: صفقة القرن طريق سريع إلى الجحيم

ظريف: صفقة القرن طريق سريع إلى الجحيم

في إشارة إلى سياسات الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ، وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، صفقة القرن التي قدمتها الولايات المتحدة بأنها "طريق سريع إلى الجحيم".

وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة باللغة الإنجليزية مساء الأربعاء : هل كان مانديلا يتصور أن مناطق عزل السود "البانتوستانات" ، ستعاود الظهور بعد عقود من تحرير جنوب إفريقيا ؟ "افاق السلام" (صفقة القرن)  أشبه بـ "طريق سريع إلى الجحيم". على المسلمين ان يستيقضوا: الولايات المتحدة لم ولن تكن أبدا وسيطا صادقًا.

في نهاية الرسالة التي تنتهي بوسم( Unite Palestine #)   لنتحد من أجل فلسطين، نشر ظريف خريطتين لبانتوستانات لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وغرب إفريقيا وايضا خطة السلام الأمريكية المزعومة لفلسطين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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