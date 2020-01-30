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رقم الخبر: 274785 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 19:50 الاقسام: دوليات  
المبعوث الاممي بشأن افغانستان يعرب عن تقديره للدور الايراني الايجابي لحل مشكلات افغانستان

المبعوث الاممي بشأن افغانستان يعرب عن تقديره للدور الايراني الايجابي لحل مشكلات افغانستان

أعرب المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون افغانستان، يوم الاربعاء، عن تقديره للدور الايجابي للجمهورية الاسلامية الايرانية لحل مشكلات افغانستان.

ولدى لقائه مع المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني، حسين  امير عبداللهيان، قال المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون افغانستان، تاداميتشي ياماموتو: جرت مفاوضات جيدة بشأن إرساء السلام في أفغانستان، ولكننا بلغنا الآن أصعب مرحلة في هذه العملية، معربا عن امله بالتوصل الى انجاز جيد بجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول المعنية بهذا الموضوع.

وأضاف: ان المفاوضات مستمرة، ولكن مازال أمامنا طريق طريق حتى التوصل الى اتفاق كامل.

وأضاف: لا يمكننا ان نضمن المستقبل تماما، ولكننا نسعى لإشراك الدول واللاعبين الاساسيين في هذا المجال الى عملية السلام، لنتمكن من التحرك بفاعلية اكثر في إطار التوصل الى الامن المستدام في افغانستان.

وأكد ياماموتو ان الشعب الافغاني هو الذي يجب ان يحدد مصيره، قائلا: ان منظمة الامم المتحدة تركز جهودها من اجل تهيئة الاجواء في البلاد لكي يشارك الشعب الافغاني بشكل مباشر في تشكيل الحكومة وازدهار الاقتصاد، وعلينا جميعا باعتبارنا اعضاء معنيين في هذا الموضوع ان نتحرك من اجل الوصول الى هذا الهدف.

وفي الختام، أعرب المبعوث الاممي بشأن افغانستان، عن التقدير للدعم الذي ابدته الجمهورية الاسلامية الايرانية لشعب وحكومة افغانستان في وقت الحرب، وكذلك الدور الايجابي الايراني في المساعدة لحل مشكلات افغانستان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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