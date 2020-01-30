أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان اليوم الاربعاء، استهداف شركة أرامكو في جيزان ومطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهدافا حساسة في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة (الدرون)، وذلك في اطار عملية البنيان المرصوص نفذتها خلال الايام الماضية.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة أنه ورداً على التصعيد الجوي للعدوان السعودي نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليات نوعية في العمق السعودي استهدفت شركة أرامكو في جيزان، ومطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط، وأهدافا حساسة في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وجدد العميد يحيي سريع تأكيد القوات المسلحة استمرارها في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الاستقلال.

وقال العميد سريع "بعون الله تعالى تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لمسار عدواني كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء، وشنت هجوما معاكسا أدى إلى تحرير كافة مناطق نهم وتكبيدِ قوات العدوّ خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأوضح سريع أن القوات المسلحة استمرت في تقدمها إثر انهيارات قوات العدو وصولاً إلى غرب مدينة مأرب، وتحرير مديريات بمحافظتي مأرب والجوف، وحررت مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كم مربع طولا وعرضا.

وأكد متحدث القوات المسلحة وقوع الآلاف من قوات العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير في عملية البنيان المرصوص، ودحر قوات العدو في نهم المكونة من 17 لواء عسكريا و20 كتيبة واغتنام عتادها بالكامل.

وأضاف أن القوات المسلحة تمكنت خلال عملية "البنيان المرصوص" من دحر لواءين مما يسمى بالمنطقة الثالثة المتمركزة في مديرية صرواح بمأرب و3 ألوية مما يسمى المنطقة السادسة المتمركزة في الجوف.

وأوضح أن القوات المسلحة سمحت للمئات من قوات العدو بالفرار تنفيذاً لتوجيهات القيادة وحفاظاً على دماء من قرر ترك المعركة.