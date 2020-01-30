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رقم الخبر: 274781 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 19:35 الاقسام: محليات  
إيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لمواجهة صفقة القرن

إيران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لمواجهة صفقة القرن

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الأربعاء في تغريدة باللغة العربية في إشارة إلى خطة التسوية "صفقة القرن" أن إيران مستعدة للعمل مع دول المنطقة لمواجهة مؤامرة كبيرة تهدد الأمة الإسلامية.

وكتب موسوي في صفحته على تويتر: نظرا للحاجة الملحة وأهمية القضية الفلسطينية والمؤامرة الكبيرة وراء ما يسمى "صفقة القرن" ، تعلن إيران أنها ستتجاهل بعض الاختلافات مع دول المنطقة، وهي على استعداد للعمل مع هذه البلدان على جميع المستويات لتوحيد العالم الإسلامي لمواجهة المؤامرة الكبيرة التي تهدد وجود الدول الإسلامية.

كما اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، "صفقة القرن" كابوسا للمنطقة والعالم.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الثلاثاء: ان ما يسمى بـ "افق السلام" هذا هو مجرد مشروع وهمي لمقاول مفلس، لكنه كابوس للمنطقة والعالم.

واضاف: نامل بان يشكل هذا الامر جرس انذار لجميع المسلمين الذين يسيرون في الطريق الخاطئ.

وادرج وزير الخارجية الايراني في هذه التغريدة هاشتاق "تعالوا لنتحد من اجل الفلسطينيين".

و نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خريطة مزعومة تشرح طريقة تقسيم الاراضي الفلسطينية وفق خطته "صفقة القرن" والتي أعلنها مساء امس الثلاثاء.

وتتضمن "صفقة ترامب"، دولة فلسطينية مقسومة إلى جزئين، من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة، يربطها نفق يمر أسفل الأراضي المحتلة التي يسيطر عليها الكيان الاسرائيلي، والتي ستشمل منطقة غور الأردن.

كما تشير هذه الخريطة إلى أن "صفقة القرن" لا تنص على نقل أي من الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين من أماكن إقامتهم الحالية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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