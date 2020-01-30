نشر الموقع الرسمي لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، تغريدة على تويتر اشار فيها الى كلام سابق للقائد حول صفقة القرن.

وجاء في التغريدة ان سماحة القائد اكد في كلمة له بتاريخ 5 يونيو 2019 ، حول القضية الفلسطينية ان صفقة القرن لن تتحقق أبداً وهي "خيانة عظمی بحق العالم الاسلامي" وأن الشعوب الاسلامية لن تسمح أبدا بتمرير هذه الصفقة.

وفي تغريدة أخرى، أعيد نشر جزء اخر من كلمة القائد والذي شدد على أن القضية الفلسطينية لن تمحى من الذاكرة، وبالتأكيد فان الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب الإسلامية ستتصدى ولن تسمح بتمرير "صفقة القرن" .

و نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خريطة مزعومة تشرح طريقة تقسيم الاراضي الفلسطينية وفق خطته "صفقة القرن" والتي أعلنها مساء الثلاثاء بمعية رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو .

وشهدت جميع المدن الفلسطينية مسيرات جماهيرية حاشدة رفضا لصفقة ترامب .

كما أكدت الفصائل الفلسطينية على توحيد الصف وتعبئة كل الطاقات الفلسطينية وتجاوز كل الخلافات لمواجهة هذه المؤامرة.