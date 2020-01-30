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رقم الخبر: 274777 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 13:53 الاقسام: رياضة  
إلغاء 4 بطولات تنس في الصين والسبب..کورونا

إلغاء 4 بطولات تنس في الصين والسبب..کورونا

أعلنت رابطة محترفي التنس "ATP"، اليوم الثلاثاء، إلغاء أربع بطولات من فئة التحدي "Challenger" كانت مقررة في الصين، بسبب انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

وقررت الرابطة إلغاء بطولات تشوجينغ، التي تنطلق في 2 مارس المقبل، وزوهاي، التي تبدأ في 9 من نفس الشهر، وشينزين، بدءا من 16 مارس، وتشانغ جياجانغ، بعد شينزين بأسبوع.

وأوضحت رابطة محترفي اللعبة، بأنها ستظل تراقب الوضع عن كثب في الصين، وستعلن عن إمكانية تحديد مواعيد أخرى لهذه البطولات.

ولم يطرأ أي جديد حتى الآن على إقامة بطولات، تايبيه ونانتشانج وتشانجشا وآنين، في نيسان المقبل.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد إلى 106 حالات، من بين 4 آلاف و515 حالة إصابة مؤكدة بالبلاد، توفي منهم 106 أشخاص، وتمت معالجة 60 مصابا بالفيروس بشكل كامل.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات "كورونا"، أو الفيروسات التاجية، بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى الحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي، وحتى الموت

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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