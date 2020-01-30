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رقم الخبر: 274776 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 13:52 الاقسام: عربيات  
عادل عبد المهدي: نريد حماية التظاهرات السلمية بشكل كامل

عادل عبد المهدي: نريد حماية التظاهرات السلمية بشكل كامل

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أن التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق بالقوة ليست سلمية، مؤكدا حدوث نقلات جوهرية في مسألة التظاهرات.

وقال عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء، إن "نقلات جوهرية حدثت في مسألة التظاهرات ونحن نريد نحمي التظاهرات السلمية حماية كاملة"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن "المظاهرات التي تغلق المدارس بالقوة والمصالح والطرق بالقوة غير مقبولة في أي مكان في العالم وهي ليست سلمية"، مشدداً بالقول: "حين قطع طريق بصرة بغداد أكثر من 10 آلاف شاحنة تتعطل".

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أنه "لم نجد المساندة من مجلس النواب"، داعيا إلى "ضرورة حسم موضوع الحكومة".

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلا عن المطالبة بالإصلاح.

وبشأن فيروس "كورونا" المنتشر في الصين، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن كورونا، قائلا: "إن اللجنة العليا اتخذت إجراءات لوجستية لنقل العراقيين من الصين".

وأضاف أن "العراق لم يسجل أي إصابة ب‍فيروس كورونا"، مبيناً أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن فيروس كورونا".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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