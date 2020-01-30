يواصل فيروس كورونا حصد المزيد من الأرواح الصينيين في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم جاهدة لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، الذي بلغت حصيلة ضحاياه 132 لحد الأن.

وسجلت السلطات الصحية في الصين القارية 5974 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها 1400 عن اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 132، حسبما ذكرت "فرانس برس".

الإمارات تسجل أول إصابة

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، الأربعاء، عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في الصين.

وأضافت وزارة الصحة في بيان الأربعاء، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

رابع إصابة في فرنسا

سجلت فرنسا الثلاثاء، رابع حالة إصابة بفيروس كورونا وهي لسائح صيني مسن.

وبحسب مدير وزارة الصحة جيروم سالومون، فإن المريض الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 80 عاما، يعالج الآن في باريس وحالته خطيرة.

كورونا لم يصل إلى إيران

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سيد عباس موسوي" على اجراءات الخارجية بشان فيروس كورونا، وضرورة التعاون الوثيق بين الدبلوماسيين (الايرانيين) مع مسؤولي البلاد المعنيين وفي مقدمتهم وزير الصحة والتعليم الطبي؛ قائلا، انه "تم ابلاغ البعثات الايرانية في الصين بشان التعليمات الوقائية في هذا الخصوص".

كما نوه بتعليمات الخارجية الوقائية الى البعثات الايرانية في منطقة الصين، وايضا النصائح المقدمة الى السياح والرعايا الايرانيين المقيمين في هذا البلد؛ مصرحا : لقد شُكلت لجنة الطوارئ بسفارة الجمهورية الاسلامية في بكين وايضا القنصلية الايرانية في شنغهاي، فضلا عن ارقام الاتصال التي وضعت في متناول الرعايا الايرانيين لتقديم الخدمات والتوجيهات اللازمة اليهم.

واضاف : لقد اتصلت السفارة الايرانية في بكين بالطلاب الايرانيين في مدينة ووهان وقامت بارسال رزم غذائية اليهم وذلك في ضوء شحة الغذاء بهذه المدينة التي يقطن فيها 10 ملايين شخص.

طائرة تجلي 240 أميركيا من ووهان

غادرت قبل فجر الأربعاء، طائرة تقل ما يصل إلى 240 أميركيا من مدينة ووهان، وهي في طريقها إلى الولايات المتحدة، حسبما صرح مسؤول في الخارجية الأميركية للأسوشيتد برس.

وأرسلت واشنطن طائرة لإجلاء الدبلوماسيين من القنصلية الأميركية في ووهان، التي شهدت أحدث تفش لكورونا، وغيرهم من المواطنين الأميركيين.

وقالت السفارة الأميركية في الصين إن الطائرة ستتوقف للتزود بالوقود في ألاسكا قبل أن تتجه إلى جنوب كاليفورنيا.

وأشار مسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا، إلى أنه عندما تصل الطائرة إلى أنكوراج، بألاسكا، سيقوم الركاب بالخضوع لإجراءات الجمارك وفحص طبي من جانب مراكز السيطرة على الأمراض.

ونقلت "الأسوشيتد برس" عن جيم سزيسنياك، مدير مطار تيد ستيفنز أنكوراج الدولي قوله: "بعد ذلك، ستتم إعادتهم إلى الطائرة ثم يرسلونهم إلى وجهتهم النهائية".

تعاون دولي

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أنها سترسل "في أسرع وقت ممكن" خبراء إلى الصين بهدف تبادل الخبرات حول فيروس كورونا المستجد للتوصل إلى "رد عالمي" للالتهاب الرئوي الخطير.

واتفقت الصين ومنظمة الصحة العالمية على أن الخبراء "سيعملون مع زملائهم الصينيين حول تحسين فهم المرض بهدف توجيه الجهود" للتوصل إلى "رد عالمي"، وفق ما أكدت المنظمة في بيان.

ويأتي ذلك القرار بعد لقاءات جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ والمدير العام للمنظمة تادروس أدناهوم غيبرييسوس.

وأعلن تادروس "وقف تفشي الفيروس في الصين والعالم هو الأولوية القصوى لمنظمة الصحة العالمية"، مرحباً بـ"جدية" عمل الصين في احتوائه.

وستطلع الصين المنظمة على مواد بيولوجية، وفق البيان، الذي أشار إلى أهمية المشاركة المستمرة للبيانات والدراسات حول الفيروس.

وأضافت منظمة الصحة العالمية "هذه التدابير ستساعد على تطور الفهم العلمي للفيروس وتسهم في تطوير إجراءات طبية مضادة مثل اللقاحات والأدوية".

وتوجه فريق من المنظمة مطلع يناير إلى مدينة ووهان بؤرة الفيروس والتي يقطنها 11 مليون شخص.

الخطة الأسترالية "العاجلة"

قال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون إن الأستراليين "الأكثر ضعفا"، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، وكذلك الأشخاص الذين قاموا بزيارات قصيرة لمدينة ووهان الصينية ومحافظة هوبي، ستمنح لهم الأولوية في إطار جهود إعادة المواطنين الأستراليين.

وقال مسؤولون إن هناك نحو 600 أسترالي موجودون في تلك المنطقة الصينية التي تم إغلاقها في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأشار موريسون إلى أن أستراليا تعمل مع نيوزيلندا على إعادة هؤلاء، وستسعى إلى الحصول على مساعدة دول المحيط الهادئ لإجلاء مواطنيها، مشددا على أن "الأولوية حاليا هي سلامة الأستراليين".

وأفاد موريسون لصحفيين في كانبيرا بأن هؤلاء سيوضعون في حجر صحي 14 يوما في جزيرة كريسماس التي تضم مركز احتجاز للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أستراليا على متن قوارب.

وأعادت اليابان والولايات المتحدة الأربعاء مئات من رعاياهما من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد مزيد من الأرواح.