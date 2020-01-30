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|رقم الخبر: 274773
|تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020
|الوقت: 13:44
|الاقسام: عربيات
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رئيس الحكومة اللبنانية: ستبقى القدس هي البوصلة
غرد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في تويتر قائلا: ستبقى القدس هي البوصلة وستبقى فلسطين هي القضية.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قد اعلن عن صفقته المشؤومة الخاصة بفلسطين يوم امس الثلاثاء في كلمة مهينة استخف بها بمقدسات ومشاعر العرب والمسلمين جميعا، القاها في البيت الأبيض بجانب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحضور 3 سفراء عرب.
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