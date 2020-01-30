وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قد اعلن عن صفقته المشؤومة الخاصة بفلسطين يوم امس الثلاثاء في كلمة مهينة استخف بها بمقدسات ومشاعر العرب والمسلمين جميعا، القاها في البيت الأبيض بجانب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وحضور 3 سفراء عرب.