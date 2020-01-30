قال الرئيس التونسي قيس سعيد: نرفض قطعيًا المهزلة المسماة ‎صفقة ترامب والتي لا يستوعبها حتى عقل طفل عربي.

وأضاف انه بالنسبة لنا سيبقى اسمه الكيان الصهيوني ونحن لن نعترف بـ ‎إسرائيل حتى لو دعمها وساندتها دول محسوبة على القيادة العربية وحتى لو حكمت دول عربية كبرى بعملائها سنظل نعاديها ولن نعترف بها، ونقول لا لبصقة ترامب حسبما افاد موقع المردة.