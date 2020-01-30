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|رقم الخبر: 274771
|تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020
|الوقت: 13:41
|الاقسام: عربيات
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الرئيس التونسي: نرفض قطعيًا المهزلة المسماة صفقة ترامب
قال الرئيس التونسي قيس سعيد: نرفض قطعيًا المهزلة المسماة صفقة ترامب والتي لا يستوعبها حتى عقل طفل عربي.
وأضاف انه بالنسبة لنا سيبقى اسمه الكيان الصهيوني ونحن لن نعترف بـ إسرائيل حتى لو دعمها وساندتها دول محسوبة على القيادة العربية وحتى لو حكمت دول عربية كبرى بعملائها سنظل نعاديها ولن نعترف بها، ونقول لا لبصقة ترامب حسبما افاد موقع المردة.
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