أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاهزية الصاروخ " سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية لإطلاق القمر الصناعي الإيراني "ظفر" إلى الفضاء، وقال أن القمر الصناعي الجديد "ظفر " سيستقر على المدار بمسافة 530 كم عن الارض.

ونشر محمد جواد آذري جهرمي في حسابه على تويتر اليوم الأربعاء، صورة ل"حامل الأقمار الصناعية سيمرغ " في موقع الاطلاق، واعرب عن شكره لجهود وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي وزملائه في الوزارة، واشار الى ان وزن الصاروخ سيمرغ يبلغ 80 طنا وسيحمل القمر الصناعي ظفر لوضعه فى المدار على مسافة 530 كم عن الارض.

وأضاف وزير الاتصالات، أن عملية الاطلاق والاستقرار سيتستغرق حوالي 8 دقائق، معربا عن امله في ان تتم العملية بنجاح ومجددا شكره وتقديره لوزارة الدفاع.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي قد كشف في 17 يناير بان قمر الابحاث الصناعي "ظفر" سيوضع في المدار حول الارض قريبا.

وذكر آذري جهرمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، انه سيتم وضع قمر الابحاث الصناعي "ظفر" في المدار حول الارض قريبا وكتب: انه من المقرر ان يقوم القمر الصناعي "ظفر" الى جانب مهماته البحثية ببث الرسائل ايضا.

يذكر ان القمر الصناعي "ظفر 1 و 2" قد تم تصنيعه من قبل جامعة "العلم والصناعة" في طهران بطلب من منظمة الفضاء الايرانية ، وهو يحظى بامكانية التصوير الملون بجودة اعلى من القمر الصناعي السابق "نويد" المصنع من قبل الجامعة ذاتها.

ويحظى القمر الصناعي "ظفر 1" بدقة وضوح اقل من 25 مترا والقمر الصناعي "ظفر 2" بدقة وضوح اقل من 16 مترا.

تكلفة القمر الصناعي ظفر مليونان وقيمة ما يبثه من صور تبلغ 10 ملايين

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صباح اليوم عن تكلفة بناء ظفر1 و 2 بأقل من 2 مليون يورو، مضيفا: إذا كنا سنشتري هذه الصور، لكان علينا ان ندفع أكثر من 5 اضعاف قيمتها.

وبعد أن أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تغريدة على تويتر، جاهزية الصاروخ " سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية لإطلاق القمر الصناعي الإيراني "ظفر" إلى الفضاء صباح اليوم الاربعاء، سأله المستخدمون عن تكلفة بناء القمرين الصناعيين " ظفر1 و2 "، قال إنها كلفت أقل من مليوني يورو، و يبلغ متوسط عمر وضعها في المدار عامين ونصف العام ، وتقدر قيمة الصور المرسلة بأكثر من 10 ملايين يورو.

واوضح : هذا يعني أننا إذا كنا بحاجة إلى صور عبر الأقمار الصناعية وأردنا شراءها ووافقوا دون التذرع بالحظر، يتعين علينا دفع 10 ملايين يورو.

يذكر ان القمر الصناعي "ظفر 1 و 2" قد تم تصنيعهما من قبل جامعة "العلم والصناعة" في طهران بطلب من منظمة الفضاء الايرانية ، وهو يحظى بامكانية التصوير الملون بجودة اعلى من القمر الصناعي السابق "نويد" المصنع من قبل الجامعة ذاتها.

ويحظى القمر الصناعي "ظفر 1" بدقة وضوح اقل من 25 مترا والقمر الصناعي "ظفر 2" بدقة وضوح اقل من 16 مترا.