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رقم الخبر: 274763 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 10:07 الاقسام: عربيات  
انطلاق الزيارة الفاطمية في مدينة النجف الأشرف

انطلاق الزيارة الفاطمية في مدينة النجف الأشرف

انطلقت في مدينة النجف الاشرف صباح اليوم الأربعاء، مراسيم أداء الزيارة الفاطمية بحضور جموع غفيرة من المواطنين.

وبحسب"عين العراق نيوز"، إنطلقت مراسيم أداء الزيارة الفاطمية في مدينة النجف الأشرف، منذ ساعات الصباح وسط المدينة.

وتتوافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى النجف الاشرف من أغلب محافظات العراق للمشاركة في عزاء السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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