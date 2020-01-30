انطلقت في مدينة النجف الاشرف صباح اليوم الأربعاء، مراسيم أداء الزيارة الفاطمية بحضور جموع غفيرة من المواطنين.

وبحسب"عين العراق نيوز"، إنطلقت مراسيم أداء الزيارة الفاطمية في مدينة النجف الأشرف، منذ ساعات الصباح وسط المدينة.

وتتوافد أعداد كبيرة من الزائرين إلى النجف الاشرف من أغلب محافظات العراق للمشاركة في عزاء السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.