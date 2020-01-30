  • الخميس ٤ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الخميس , يناير 30, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 274761 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 10:04 الاقسام: دوليات  
الشرطة الفرنسية تشتبك مع رجال إطفاء محتجين!

الشرطة الفرنسية تشتبك مع رجال إطفاء محتجين!

اشتبكت الشرطة الفرنسية مع رجال إطفاء كانوا يحتجون في باريس على ظروف عملهم ويطالبون بزيادة رواتبهم.

وشارك آلاف من رجال الإطفاء يوم الثلاثاء في الاحتجاج في العاصمة الفرنسية مطالبين بزيادة علاوات المخاطر التي لم تتغير منذ عام 1990 .

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وضربت بعض المحتجين بالهراوات.

ونظم رجال الإطفاء احتجاجات في باريس أيضا في أكتوبر تشرين الأول مطالبين بزيادة الرواتب وتوفير ضمانات لمستحقاتهم عند التقاعد وزيادة الاحترام لمهنتهم.

وتشهد فرنسا اضطرابات عمالية على نطاق واسع منذ ديسمبر كانون الأول مع تعبئة النقابات أعضائها ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/4863 sec