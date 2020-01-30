اشتبكت الشرطة الفرنسية مع رجال إطفاء كانوا يحتجون في باريس على ظروف عملهم ويطالبون بزيادة رواتبهم.

وشارك آلاف من رجال الإطفاء يوم الثلاثاء في الاحتجاج في العاصمة الفرنسية مطالبين بزيادة علاوات المخاطر التي لم تتغير منذ عام 1990 .

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وضربت بعض المحتجين بالهراوات.

ونظم رجال الإطفاء احتجاجات في باريس أيضا في أكتوبر تشرين الأول مطالبين بزيادة الرواتب وتوفير ضمانات لمستحقاتهم عند التقاعد وزيادة الاحترام لمهنتهم.

وتشهد فرنسا اضطرابات عمالية على نطاق واسع منذ ديسمبر كانون الأول مع تعبئة النقابات أعضائها ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام المعاشات.