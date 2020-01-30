وجاء في الصورة التي نشرها الإعلام العسكري للقسام "صفقة القرن لن تمر".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن بنود خطته لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميًّا باسم "صفقة القرن".

وقال ترمب، خلال مؤتمر صحفي عقده من البيت الأبيض، ووقف إلى جواره رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: إنّ نتنياهو وزعيم المعارضة "بيني غانتس" قد أخبراه موافقتهما على خطته للتسوية.

وأوضح أن خطته للتسوية "تمتد على 80 صفحة، وهي مفصلة أكثر من أي صفقة أخرى. المشاكل الشتى تحتاج إلى علاجات قائمة على التفاصيل، ومقترحنا يوفر حلولًا تكتيكية".