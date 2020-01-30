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|رقم الخبر: 274759
|تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020
|الوقت: 10:00
|الاقسام: عربيات
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القسام يرد على إعلان ترامب لـ"صفقة القرن"
نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"- صورة تحمل ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول "صفقة القرن".
وجاء في الصورة التي نشرها الإعلام العسكري للقسام "صفقة القرن لن تمر".
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، عن بنود خطته لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميًّا باسم "صفقة القرن".
وقال ترمب، خلال مؤتمر صحفي عقده من البيت الأبيض، ووقف إلى جواره رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: إنّ نتنياهو وزعيم المعارضة "بيني غانتس" قد أخبراه موافقتهما على خطته للتسوية.
وأوضح أن خطته للتسوية "تمتد على 80 صفحة، وهي مفصلة أكثر من أي صفقة أخرى. المشاكل الشتى تحتاج إلى علاجات قائمة على التفاصيل، ومقترحنا يوفر حلولًا تكتيكية".
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