  • الخميس ٤ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الخميس , يناير 30, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 274758 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 09:59 الاقسام: عربيات  
الجامعة العربية تجتمع السبت لبحث "صفقة ترامب"

الجامعة العربية تجتمع السبت لبحث "صفقة ترامب"

تعقد الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية السبت المقبل في القاهرة بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمناقشة خطة ترامب.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً طارئاً في مقر الجامعة العربية لبحث ما يسمى بصفقة القرن.

وأوضح أن الاجتماع يعقد بناءً على طلب فلسطين.

ويعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء اليوم صفقته المشؤومة لكن الفلسطينيين رفضوها مسبقاً معتبرين الخطة تقضي بضم الاحتلال غور الاردن المنطقة الاسترايجية الواسعة في الضفة الغربية والمستوطنات في الاراضي الفلسطينية والاعتراف بالقدس عاصمةً موحدة لكيان الاحتلال.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5304 sec