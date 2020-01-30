تعقد الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية السبت المقبل في القاهرة بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمناقشة خطة ترامب.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً طارئاً في مقر الجامعة العربية لبحث ما يسمى بصفقة القرن.

وأوضح أن الاجتماع يعقد بناءً على طلب فلسطين.

ويعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء اليوم صفقته المشؤومة لكن الفلسطينيين رفضوها مسبقاً معتبرين الخطة تقضي بضم الاحتلال غور الاردن المنطقة الاسترايجية الواسعة في الضفة الغربية والمستوطنات في الاراضي الفلسطينية والاعتراف بالقدس عاصمةً موحدة لكيان الاحتلال.