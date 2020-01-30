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رقم الخبر: 274757 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 09:57 الاقسام: دوليات  
غضب صيني من كاريكاتير دنماركي عن «كورونا»!

غضب صيني من كاريكاتير دنماركي عن «كورونا»!

أثار رسم كاريكاتوري عن فيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين، نشرته صحيفة دنماركية، غضب السفارة الصينية هناك، ما أدى إلى مطالبتها باعتذار.

ونشرت صحيفة «يلاندس بوستن» الاثنين، الرسم الكاريكاتوري، الذي يجسد العلم الوطني الصيني، وقد تم في الرسم استبدال 5 فيروسات بالنجوم الخمس الصفراء الموجودة على العلم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.


وقد أدى انتشار المرض إلى سقوط أكثر من 130 حالة وفاة حتى الأن.

وقالت السفارة الصينية إن الرسم الكاريكاتوري يعتبر «إهانة للصين، وإنه يؤذي مشاعر الشعب الصيني».

من ناحية أخرى، رفض رئيس تحرير صحيفة «يلاندس بوستن»، جيكوب نيبرو، الانتقادات، حيث قال إنه «ليست هناك سخرية أو تحقير في الكاريكاتور». وأوضح أنه «رسم توضيحي، يجسد الأحداث الجارية، باستخدام وسائل قليلة في مساحة محدودة للغاية».

كما شارك العشرات من متابعي الموقع الإلكتروني للصحيفة، يحمل كثير منهم أسماء صينية، بتعليقات على المنشور.


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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