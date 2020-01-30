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رقم الخبر: 274756 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 09:46 الاقسام: عربيات  
الجيش السوري يكثف عملياته على تحصينات الإرهابيين غرب وجنوب غرب حلب

الجيش السوري يكثف عملياته على تحصينات الإرهابيين غرب وجنوب غرب حلب

نفذت وحدات الجيش السوري العاملة في حلب ضربات مكثفة ومركزة على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية في مناطق انتشارها على محاور خان طومان والمنصورة ومنطقة الراشدين غرب مدينة حلب وجنوبها الغربي.

وذكرت وكالة الانباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش منذ صباح اليوم نفذت رمايات بسلاحي المدفعية والصواريخ تميزت بالكثافة النارية المركزة على نقاط انتشار وتحصينات الإرهابيين غربي مدينة حلب دمرت خلالها تحصيناتهم وتجمعات لهم تضم آليات ومخازن ذخيرة على محاور خان طومان والمنصورة وكفر ناها وكفر داعل وعلى امتداد منطقة الراشدين على الأطراف الغربية والجنوبية الغربية لمدينة حلب.

ونفذت وحدات الجيش أمس رمايات بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد مقرات وتحصينات الارهابيين غربي مدينة حلب ودمرت خطوط تمركزهم الأولى بالتوازي مع تقدم وحدات أخرى على محور خان طومان جنوب غرب المدينة لعدة كيلومترات.

ويواصل الجيش السوري عملياته لوضع حد نهائي لخروقات واعتداءات إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع لهم على المدنيين في المناطق الآمنة ومواقع الجيش في حلب وإدلب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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