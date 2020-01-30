دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي الأنظمة العربية والإسلامية الى إعلان الرفض لخطة ترامب الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وحث الحوثي يوم الثلاثاء جماهير الشعب اليمني إلى جعل يوم الجمعة يوم رفض لصفقة ترامب بالمسيرات والوقفات.

وفي ذات السياق، أكد ناطق أنصار الله محمد عبدالسلام، مساء الثلاثاء، أن صفقة ترمب عدوانٌ أميركي سافر على فلسطين والأمة، في تعليق له على إعلان ترامب لبنود ما يسمى بـ"صفقة القرن".

وقال عبدالسلام في تغريدة له على تويتر، إن "صفقة ترمب عدوانٌ أمريكي سافر على فلسطين والأمة، وهي صفقة ممولة سعوديا وإماراتيا لتكريس الاحتلال الإسرائيلي واجتثاث القضية الفلسطينية".

ودعا ناطق أنصار الله، شعوب المنطقة أن تتحمل مسؤولية التصدي لهذا الخطر ومواجهته بكل الوسائل الممكنة والمتاحة والمشروعة.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي كشف، مساء الثلاثاء، بنود ما يسمى بـ "صفقة القرن"، وسط رفض فلسطيني لها ودعوات للمواجهة مع الاحتلال رداً على إعلانها.