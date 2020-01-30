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رقم الخبر: 274754 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2020 الوقت: 09:43 الاقسام: عربيات  
حزب الله يدين صفقة القرن الاميركية ويصفقها بصفقة العار

حزب الله يدين صفقة القرن الاميركية ويصفقها بصفقة العار

أدان "حزب الله" اللبناني، خطة الاميركية الصهيونية المسماة بـ"صفقة القرن"، قائلًا إنها تأتي على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحقوقه الطبيعية المشروعة.

ونقلت قناة "المنار" بيانا للحزب جاء فيه: "صفقة العار خطوة خطيرة للغاية، وسوف يكون لها انعكاسات بالغة السوء على مستقبل المنطقة وشعوبها، الإدارة الأميركية وبعد عقود من دعم العدو واعتداءاته ومجازره بحق الشعوب العربية، توجت عدوانها اليوم، بمحاولة القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والشرعية".

وأضاف البيان أن مشروع التوطين المندرج في إطار هذه الصفقة يعد من أبرز المخاطر التي تهدف إلى الإطاحة بحق العودة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في أرضه، كما يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من ذاكرة أبنائها.

وألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة يوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، للإعلان عن الخطة المزعومة للسلام بين الفلسطينيين والصهاينة، والمسماة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من سفراء الدول العربية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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